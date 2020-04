O Portugal Tourism Challenges está de volta aos debates, desta vez, através de uma conferência digital para debater os desafios do sector do Turismo numa perspectiva pós-pandemia. A conferência agendada para amanhã, 29 de Abril, às 16 horas, tem como objectivo discutir algumas das questões e preocupações actuais de quem trabalha para o sector acerca do seu futuro.

Temas como “O que esperar do mercado de trabalho nos próximos tempos?”, “Como vai a hotelaria gerir a abertura de mercado?”, “Como promover um destino pós-pandemia?”, entre outras, serão debatidas pela voz de empresários de várias áreas, nomeadamente Sílvia Nunes, Directora da Michael Page, António Boia, Executive Chef JNcQUOI, Francisco Moser, Managing Director da DHM - Discovery Hotel Management, Carlos Coelho, President da Ivity Brand Corp e Diogo Assis, Founder & CEO da VOQIN’.

A iniciativa é da Associação Fórum Turismo, uma associação que tem como principal missão “criar pontes e consolidar relações entre os diferentes stakeholders do Turismo”, e conta com o apoio da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) e da revista de eventos Event Point.

“Nunca o desafio foi tão grande, como aquele que temos em mãos. E o turismo tem um desafio superior aos demais, por ser uma actividade social. Enquanto não podermos estar juntos, quisemos criar uma maneira de nos mantermos unidos e prestar algum apoio a quem, como nós, trabalhadores do Turismo, está a sentir este impacto”, explica António Marto, presidente da Associação Fórum Turismo, sobre a missão do Portugal Tourism Challenges.

O debate será feiro na plataforma digital Zoom, e o acesso é gratuito mediante inscrição através do link https://zoom.us/webinar/register/WN_kue_yKaDQF-WM1wyO384jA).