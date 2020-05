Portugal soma mais 14 mortos e 285 novos casos de covid-19 em 24 horas

Mais 14 mortos e 285 novos casos são o mais recente balanço da Direcção-Geral da Saúde divulgado no boletim diário sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal. Com a actualização dos dados, referentes até às 24 horas de ontem, o país passa a ter 1.356 vítimas mortais e 31.292 casos de infecção pelo novo coronavírus, correspondendo a aumentos de 1% e 0,9%, respectivamente. Quanto aos doentes internados, diminuíram para 510, menos três do que os reportados na informação de ontem. Destes, 66 encontram-se em cuidados intensivos, destacando-se a existência de menos cinco pacientes em risco de vida.

Portugal conta já com 18.349 recuperados.