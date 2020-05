De acordo com o mais recente balanço da Direcção-Geral da Saúde, há mais 13 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número para 1302, mais 12 do que no dia de ontem, 22 de Maio.

Já o número de infectados é agora de 30471, verificando-se mais 271 casos desde esta sexta-feira.

Segundo do boletim epidemiológico, o número de doentes recuperados da Covid-19 registou igualmente um aumento, sendo mais 115 do que ontem.