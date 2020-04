Portugal fez mais de 144 mil testes desde 1 de Março e quase 10 mil na terça-feira

O número de testes diários à covid-19 em Portugal atingiu na terça-feira “quase 10 mil amostras”, tendo desde 1 de Março sido realizados “mais de 144 mil” diagnósticos, revelou hoje o secretário de Estado da Saúde.

“Desde 1 de Março, foram realizados mais de 144 mil testes de diagnóstico à covid-19. O dia em que mais testes foram realizados foi na terça-feira. Foram processadas quase 10 mil amostras”, disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária para fazer um balanço da pandemia no país.

O responsável esclareceu que “estão em análise” mais instituições para integrar a rede que actualmente realiza testes, que atualmente abrange, para além de “26 laboratórios do Serviço Nacional de Saúde e sete grupos laboratoriais privados”, o “laboratório militar, o Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e as universidades do Minho e do Algarve”.

De acordo com Lacerda Sales, “em análise” para integrar “em breve” a rede que realiza testes diagnósticos de covid-19 está a Universidade de Coimbra.

Referindo-se aos testes realizados desde 1 de Março, o governante esclareceu que 52% foram feitos nos laboratórios públicos e 48% em privados.

Lacerda Sales revelou na terça-feira que Portugal realizou “mais de 130 mil testes” de rastreio à covid-19 e que, na semana passada, 65 mil destinaram-se à região Norte.

“Continuamos empenhados em fazer o máximo de testes da nossa capacidade, que são os 11 mil testes diários. Procuramos que os materiais cheguem aos locais que mais precisam a cada momento e de forma equitativa”, observou.