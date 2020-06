Portugal com mais quatros mortos e 259 novos casos confirmados

Portugal regista hoje mais quatro mortos relacionados com a covid-19 do que no domingo e mais 259 infectados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam 1.534 mortes relacionadas com a covid-19 e 39.392 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de domingo, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,3%. Já os casos de infecção subiram 0,7%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.926 casos confirmados, mais 164 do que no domingo, o que corresponde a 63% dos novos contágios.

Do total de pessoas infectadas em Portugal, 424 estão internadas, mais 17 do que no domingo (+4,2%). Há 72 doentes em unidades de cuidados intensivos (mais três).

Na distribuição dos casos infectados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3.150), seguido por Sintra (2.272), Loures (1.654), Vila Nova de Gaia (1.611), Amadora (1.436), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Maia (950) e Odivelas (920).

A região Norte continua a registar o maior número de infecções (17.3209) e de mortes (814).

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 16.926 infecções e 440 mortos, a região Centro 248 óbitos e 4.005 casos confirmados, o Algarve 15 óbitos e 529 pessoas infectadas e o Alentejo dois mortos e 376 pessoas com covid-19.

Os Açores apresentam 144 casos de infecção pelo novo coronavírus SARA-Cov-2 e 15 mortes, enquanto a Madeira tem 92 pessoas infectadas e nenhum óbito registado.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas até hoje, 771 são mulheres e 763 homens.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.031), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (296). Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 138 mortes.

Os dados da DGS registam ainda 49 mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, 17 entre os 40 e os 49 anos, uma entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Relativamente ao total de casos de infecção, os dados apontam que 22.173 são mulheres e 17.219 homens.

A faixa etária mais afectada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.597), seguida da faixa entre os 50 e os 59 anos (6.608) e das pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (6.200).

Nas faixas etárias mais jovens, entre os 20 e os 29 anos, registam-se 5.657 casos e, entre os 10 e os 19 anos, 1.522.

Nas crianças até aos nove anos verificam-se 1.052 casos, precisam os dados da Direcção-Geral da Saúde.

Segundo a DGS, 38% dos doentes apresentaram tosse, 28% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 11% dificuldade respiratória.

A aguardar resultado laboratorial de testes estão 1.782 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde estão 30.956.

Desde o dia 1 de Janeiro, Portugal registou 364.305 casos suspeitos, refere o boletim, adiantando que há 25.548 pessoas dadas como recuperadas, mais 172 do que no domingo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 468 mil mortos e infectou mais de 8,9 milhões de pessoas em todo o mundo.

Mais de 4,2 milhões de casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.