Portugal com 29,1 casos por 10.000 habitantes, mais 12% face a 6 de Maio

O número de casos confirmados de covid-19 em Portugal era de 29,1 por cada 10 mil habitantes na quarta-feira, um aumento de 12% em relação a 06 de maio, segundo dados do INE divulgados hoje.

“O número de casos confirmados com a doença covid-19 por 10 mil habitantes foi acima do valor nacional em 53 municípios”, refere também a publicação do Instituto Nacional de Estatística (INE) “Covid-19: Uma leitura territorial do contexto demográfico e do impacto socioeconómico”.

Na região Norte, 36 municípios registaram um valor acima do valor nacional, destacando-se o conjunto de municípios contíguos da Área Metropolitana do Porto com mais de 50 casos confirmados por 10 mil habitantes: Valongo, Matosinhos, Maia, Gondomar, Porto, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia.

Também alguns municípios das regiões Centro (12), da Área Metropolitana de Lisboa (Lisboa, Loures e Amadora), Alentejo (Moura) e Região Autónoma dos Açores (o município de Nordeste) apresentavam valores acima do valor nacional.

“Apesar desta diferenciação, o coeficiente de localização estimado para os dias 25 de março e 20 de maio sugere uma redução da concentração territorial dos casos”, refere o INE.

Dos 53 municípios com um número de casos confirmados por 10 mil habitantes acima do valor global para Portugal, 36 apresentavam também valores de densidade populacional acima da média nacional.

Destes 36 municípios, destacavam-se, com mais de 50 casos confirmados por 10 mil habitantes, o município de Ovar (120,0), na Região de Aveiro, o município de Condeixa-a-Nova (87,0) na Região de Coimbra, os municípios de Valongo (77,4), Vale de Cambra (72,0), Matosinhos (71,4), Maia (66,9), Gondomar (64,1), Porto (62,6), Santo Tirso (56,9) e Vila Nova de Gaia (50,8).

Na Área Metropolitana do Porto, foram os municípios de Felgueiras (69,9), Lousada (67,1) e Paços de Ferreira (52,5) no Tâmega e Sousa, o município de Braga (65,4) no Cávado, e o município de Vizela (53,4) na sub-região do Ave, que mais se destacaram.

À semelhança do município do Porto, o município de Lisboa tem uma elevada densidade populacional, registando, a 20 de maio, um total de 41,4 casos confirmados por 10 mil habitantes.

O INE salienta ainda que 179 dos 308 municípios do país apresentavam um número de casos confirmados por 10 mil habitantes e densidade populacional abaixo da referência nacional.

O número de casos confirmados de covid-19 considerados pelo INE tem por base a informação divulgada para o total do país e por município no ‘Relatório diário de Situação Covid-19’ da Direção-Geral da Saúde.

Portugal contabiliza 1.277 mortos associados à covid-19 em 29.912 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Das pessoas infetadas, 608 estão hospitalizadas, das quais 92 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados mantém-se nos 6.452.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.