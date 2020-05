Portugal à beira de 30.000 casos de covid-19

Portugal está prestes a ultrapassar a barreira dos 30.000 casos de covid-19. Nas últimas 24 horas o país registou oficialmente 252 novos infectados, subindo o número total para 29.912. Há também a lamentar mais 14 óbitos no período compreendido entre as 0 horas e as 24 horas de ontem, revela o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde, dando conta da existência de 1.277 vítimas mortais desde o início da pandemia. Os novos casos e óbitos representam em relação ao dia de ontem aumentos de 0,8% e 1,1%, respectivamente, sendo de destacar que 190 novos casos e 8 falecimentos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que nesta fase da pandemia tem contabilizado mais novas infecções e perda de vidas.

De acordo com a informação oficial mais recente, reúne os dados compilados até às 24 horas do dia anterior, estão internados 608 doentes, destes 92 encontram-se em cuidados intensivos, menos um a necessitar de cuidados médicos e menos um também em risco de vida devido ao novo coronavírus.

A DGS dá conta ainda que são já 6.452 os casos recuperados.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (717), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (297), do Centro (232), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, mantendo-se a Madeira sem registo de óbitos.