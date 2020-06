Politécnico de Coimbra desenvolve meio imagiológico para diagnóstico de doenças

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra está a desenvolver um novo “tomógrafo com melhor resolução direccionado para diagnóstico de doenças neuropsiquiátricas, tumores e lesões de acidentes vasculares”, anunciou o Politécnico de Coimbra.

O projecto -- Hirezbrainpet (Imagiologia cerebral neurofuncional por tomografia de emissão de positrões de elevada resolução) -- “pretende desenvolver um tomógrafo cerebral inovador com potencial de alterar o paradigma de diagnóstico e investigação de doenças do sistema nervoso central”, afirma o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A tomografia de emissão por positrões (PET) é uma “técnica imagiológica de base nuclear” para visualizar “características funcionais dos órgãos e tecidos biológicos em 3D [computação gráfica tridimensional]”.

O tomógrafo é desenvolvido com resolução espacial submilimétrica (inferior a um milímetro) e tecnologia de detecção inovadora baseada em câmaras de placas resistivas (RPC-PET), refere o IPC.

Paulo Fonte, docente e investigador do Instituto Superior de Engenharia (ISEC) do Politécnico de Coimbra, citado pelo IPC, explica que “este equipamento PET aplica-se no diagnóstico de estruturas cerebrais afectadas por doenças neuropsiquiátricas e na caracterização das lesões dos acidentes vasculares, por outro visa auxiliar a terapêutica, detecção e indicação do estado de tumores do sistema nervoso central e, em consequência, proporcionar melhores tratamentos oncológicos”.

O ISEC contribui com estudos bibliográficos e de simulação física para apoio ao projecto do tomógrafo, desenvolvimento de software, integração de sistemas e divulgação de resultados.

O sistema pode ainda ser adaptado à “imagiologia PET de alta resolução de outros órgãos, como coração ou fígado, e o reduzido custo da tecnologia utilizada permite uma rápida expansão tecnológica”, adianta o IPC.

Resultado de uma parceria entre o Instituto Politécnico de Coimbra, o LIP (Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas) e a empresa ICNAS Produção, o projecto integra o Programa INTERFACE do SI & DT (Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico), no âmbito do quadro comunitário de apoio Portugal 2020 (PT2020).

O INTERFACE do SI & DT PT2020 “difunde e institui a ligação entre instituições de ensino superior e empresas com base na valorização e transferência de tecnologia, a fim de responder aos desafios de acesso ao conhecimento, flexibilidade e globalização dos mercados”.