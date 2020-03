A Fixando, plataforma nacional para a contratação de serviços locais, acaba de lançar o serviço Fixando+24 para poder gerar novas oportunidades de trabalho remoto a 2 milhões de profissionais portugueses que se encontram em casa devido à quarentena imposta pelo Governo por causa da Covid-19.

A empresa informa, através de comunicado, que procura adaptar-se à conjuntura actual, proporcionando aos profissionais novas formas de continuarem a auferir rendimentos, de forma remota, protegendo-se a si e aos outros.

“Acreditamos que esta é uma oportunidade para os portugueses moldarem as suas profissões à conjuntura actual, onde um professor pode agora leccionar online, um personal trainer pode encontrar clientes interessados em praticar desporto a partir de casa, ou uma empresa de ‘catering’ adaptar rapidamente o seu negócios e oferecer masterclasses sobre a preparação de refeições”, explica Alice Nunes, directora de Desenvolvimento de Negócio da empresa.

A Fixando estima que, no espaço de semanas, se assista a um aumento exponencial do número de profissionais a adaptar-se ao teletrabalho e o sector dos serviços não será excepção.

“Teremos mais de 20 mil profissionais a encontrarem na transição para o remoto a continuidade do negócio e a Fixando+24 vai apresentar novas oportunidades de negócio, mas também dar sugestões de adaptação de negócios à nova realidade em contexto de crise”, adianta.

A título de exemplo, a empresa destaca que tem registado, desde a declaração do Estado de Emergência, um aumento exponencial na procura de serviços de entregas de refeições, a quem tem sugerido novas soluções de actuação, bem como a adaptação de motoristas privados às entregas.

Um estudo da empresa realizado esta segunda-feira, dia 23, refere que 38% dos portugueses estão em casa em teletrabalho, 13,7% estão a aprender coisas novas, 9,3% cozinha e trata da casa, 7,7% estuda e 4,9% cuida das crianças, havendo cerca de 9,9% que continua a trabalhar fora de casa.

Sobre a Fixando

A Fixando é a plataforma online de origem portuguesa que facilita a contratação de serviços locais. Opera desde 2017 em Portugal através da sua plataforma web e mobile, bem como da sua APP, e ajuda os utilizadores a simplificar o processo de contratação de um determinado serviço, quer se trate da contratação de um Electricista, um profissional de Remodelações, um serviço de Catering, um Fotógrafo ou um Contabilista, existindo mais de 1.200 categorias de serviços disponíveis.

Para os profissionais, pequenas empresas e freelancers, a Fixando torna-se numa ferramenta privilegiada para a angariação de mais clientes e consequentemente o aumento do volume de negócios.

Em 2018, a Fixando foi distinguida com o prémio Portugal 5 Estrelas 2018, tendo vencido na categoria ‘Plataforma online de contratação de serviços’ e também com o prémio ACEPI Navegantes XXI, onde venceu na categoria de ‘Melhor Inovação Digital’ do ano.

Já em 2019 a Fixando volta a receber o prémio Portugal 5 Estrelas na mesma categoria.