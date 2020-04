PJ apreende mais de duas toneladas de cocaína com destino à Europa

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira, desencadeou, nos últimos dias, uma operação policial de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes, designada por Operação ‘Ice Cream’.

“No decurso desta operação foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína, (cerca de dois mil e trezentos quilos)”, revela a PJ em comunicado.

Foram também detidos três indivíduos, com idades compreendidas entre os 34 e os 50 anos, “fortemente indiciados de integrarem uma organização criminosa transnacional, dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu, através da via marítima”.

Esta acção foi o culminar de uma investigação de âmbito internacional, desenvolvida pela Polícia Judiciária durante vários meses e que contou com a colaboração da Polícia Federal do Brasil.