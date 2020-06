Oito em cada 10 portugueses querem comer mais peixe do que atualmente, com 66% a afirmarem que já consomem este produto duas ou mais vezes por semana, revelou o índice de consumidores de produtos do mar.

De acordo com o estudo, realizado pela Kantar TNS em nome do Norwegian Seafood Council, “80% dos inquiridos em Portugal, o país com maior consumo ‘per capita’ de produtos do mar, afirmaram que gostariam de comer peixe mais regularmente”.

Por sua vez, nove em cada 10 consumidores na China e na Tailândia gostariam de consumir mais produtos do mar e 81% em Itália partilham da mesma perspetiva em relação ao peixe.

Em Portugal, 83% dos inquiridos referiram comer peixe uma ou mais vezes por semana, 66% duas ou mais vezes e 5% consome este produto uma vez por mês.

“É interessante que nos mercados e nas faixas etárias onde as pessoas já consomem muitos produtos do mar, queiram consumir ainda mais. Em todos os mercados, 81% dos que pertencem à faixa etária entre 50 e 65 anos referem que querem comer mais produtos do mar, contra 73% dos 20 aos 34 anos”, apontou, citado em comunicado, o analista Lars Moksness do Norwegian Seafood Council.

Conforme destacou o mesmo responsável, o estudo reflete já o impacto da pandemia de covid-19 nos hábitos diários, destacando-se, por exemplo, um maior foco na alimentação saudável.

“As razões para se consumir mais produtos do mar diferem em muitos mercados. A saúde e o sabor são, em geral, os motivos mais importantes para o seu consumo, mas também vemos uma crescente importância na sustentabilidade e no rigor na segurança alimentar”, acrescentou.

O índice de consumidores de produtos do mar analisa as preferências e comportamentos dos consumidores em 25 mercados, contando com mais de 25 mil inquiridos. Em Portugal foram inquiridas 1000 pessoas, uma amostra representativa da população (baseada em idade, sexo, localização).