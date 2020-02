Novo coronavírus novamente em destaque nas capas dos jornais nacionais

O novo coronavírus está novamente em destaque nas capas dos jornais nacionais.

O Jornal de Notícias diz que o Covid-19 põe em risco visitas de estudo e férias, realçando que o Ministério aconselha prudência e Confederação de Pais defende suspensão de viagens ao estrangeiro.

O Público escreve que o coronavírus está a espalhar-se mais rapidamente no resto do mundo do que na China.

O Correio da Manhã refere que o vírus da China alastra na Europa e contamina economia.

O DN diz que a vacina para o novo coronavírus não chegará antes de Abril.

Ainda sobre este vírus, o jornal I escreve que já há mais pessoas contaminadas pelo mundo do que na China.

Sobre outros assuntos, o Correio da Manhã diz que o ‘Banco Bom’ já custa 2,79 milhões aos portugueses.

O JN adianta que as câmaras ganham mais um ano para passar a gerir escolas e centros.

O DN refere que o Modi apela à calma após dias de violência entre hindus e muçulmanos e Deli.