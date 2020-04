“Não há qualquer proibição de partilha de informação”, afirma Marta Temido

A ministra da Saúde esclareceu há instantes, na conferência de imprensa diária da DGS, que “não há qualquer proibição de partilha de informação”. Marta Temido referia-se à medida que os autarcas têm chamado de “lei da rolha”, salientando que há sim um “apelo claro a que todas as entidades do Ministério da Saúde se concentrem no envio de informação atempada e consistente para o nível nacional”.

Segundo a TSF, Marta Temido admite que “os boletins parcelares podem ser causadores de análises fragmentadas”, havendo a “possibilidade de violação do segredo estatístico”.

A governante apela às entidades locais ou regionais que “não deixem de partilhar as informações com as entidades com quem articulam mas que tenham a preocupação de aferirem relatórios e boletins” com a DGS.