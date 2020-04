MSC Cruises viabiliza repatriamento de cidadãos portugueses em voo charter da Indonésia

A MSC Cruises anunciou em comunicado que viabilizou este fim-de-semana o repatriamento de 49 cidadãos de nacionalidade portuguesa, num voo charter que chegará esta noite a Lisboa proveniente de Bali.

Os portugueses repatriados incluem turistas e residentes nacionais, e alguns de Timor-Leste. O voo decorreu graças ao charter financiado pela MSC que repatriou para a Indonésia tripulação do MSC Fantasia, que terminou a sua viagem em Lisboa a semana passada.

Na capital portuguesa irão desembarcar 60 passageiros, dos quais 49 são cidadãos nacionais, 2 de nacionalidade Polaca, 6 de nacionalidade Irlandesa e 3 cidadãos da Letónia, que serão agora repatriados para os seus países de origem com a ajuda do Governo Português. Em Madrid vão desembarcar os restantes 55 passageiros repatriados, de nacionalidade Espanhola.

O MSC Group - do qual a MSC Cruises faz parte - tem já uma parceria de longa data com o governo português. A operação de repatriamento através de um voo charter que não estava previamente disponível é mais um exemplo desta parceria.

No âmbito da operação conjunta entre a MSC Cruises e o governo português para desembarcar com sucesso passageiros e membros da tripulação do navio MSC Fantasia, a companhia organizou, sob a permissão das autoridades portuguesas, voos charter e comerciais para o repatriamento dos mesmos. No seguimento de um dos vários charters, a MSC Cruises tornou possível através dos seus próprios meios o repatriamento de vários cidadãos da União Europeia.