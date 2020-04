Marinha já disponibilizou mais de 150 camas e colchões para apoiar hospitais e autarquias

A Marinha está a prestar apoio a vários hospitais e câmaras municipais no combate à pandemia de covid-19, tendo já disponibilizado mais de 150 camas e colchões, tendas e material de campanha.

Em comunicado divulgado hoje, a Marinha adianta ainda que, no âmbito do apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, também foram preparadas 20 equipas, com seis elementos, para realizar ações de descontaminação.

Diariamente, é acrescentado, com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa, são fornecidas cerca de 200 refeições aos sem-abrigo na zona do Cais de Sodré. Até agora já foram distribuídas mais de 3.500 refeições.

Por outro lado, a Messe Residencial da Base Naval de Lisboa, no Alfeite, tem sido utilizada por profissionais de saúde do Hospital Garcia de Orta, em Almada, que aí dormem, estando assim mais próximos do estabelecimento hospitalar.

Na semana passada, numa audição na Assembleia da República, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, disse que as Forças Armadas estão à disposição do Serviço Nacional de Saúde e dispõem de um conjunto de centros de acolhimento que permitem apoiar a rede hospitalar.

“[São] locais onde, por um lado, podem ir pessoas infetadas que não têm sintomas, mas não têm possibilidade de isolamento em casa própria, por viverem com outras pessoas, ou pessoas infetadas com sintomas, mas sintomas ligeiros que não requeiram nenhum tipo de cuidados especiais”, adiantou o ministro.

O ministro da Defesa Nacional identificou “1.147 camas disponíveis para serem ocupadas” em nove centros de acolhimento espalhados pelo país - Braga, Vila Real, Alfeite, Vendas Novas, Leiria, Ota, Tavira, Funchal e Ponta Delgada.

De acordo com o ministro, existe capacidade de expandir até 2.300 camas.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Portugal regista 599 mortos associados à covid-19 em 18.091 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje sobre a pandemia.

Relativamente a terça-feira, há mais 32 mortos (+5,6%) e mais 643 casos de infeção (+3,7%). Das pessoas infetadas, 1.200 estão hospitalizadas, das quais 208 em unidades de cuidados intensivos, e 383 foram dadas como curadas.

Portugal está em estado de emergência desde 19 de março, que deverá ser renovado esta semana por um novo período de 15 dias.