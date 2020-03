Marcelo Rebelo de Sousa em quarentena

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em quarentena. Segundo avança o Correio da Manhã, Marcelo vai passar os próximos quinze dias em isolamento profilático, tendo suspendido toda a agenda oficial que estava programada.

Isto porque “esteve em contacto com uma turma da Escola E.B 2,3 de Idães, em Felgueiras, um dos estabelecimentos de ensino a Norte que foi encerrado devido ao coronavírus. Esta turma esteve em Belém no âmbito da iniciativa ‘Artistas no Palácio’, que tem levado várias escolas a Belém”, adiantou o mesmo jornal.