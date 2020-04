LG Portugal procura o melhor cantor de sofá do país

A LG Electronics Portugal, em parceria com a #OneStep4MusicFest, acaba de lançar um desafio digital para todos os que gostam de cantar mas não têm temas originais. Às regras de participação, acresce um detalhe importante: o sofá tem de fazer parte do cenário.

O desafio que dá pelo nome de ‘#SofaCoverSongContest by LG XBOOM’ é simples e divertido, refere a empresa através de comunicado. Para participar, são necessários apenas alguns ingredientes para uma fórmula vencedora. Primeiro é preciso escolher a música favorita para fazer a cover mais original, sendo admitidos todos os géneros musicais, desde que a performance reuna “boas energias”. Depois, basta ter a câmara ou o telemóvel preparado para captar o momento, certificando-se de incluir o sofá no cenário.

“Numa altura em que devemos ficar em casa, o sofá é um dos grandes protagonistas dos nossos dias e, como tal, também deverá ser o grande destaque do vídeo de participação. Quer seja com um ‘mood’ mais descontraído e confortável ou com um enquadramento mais criativo, o sofá da sala deverá ser obrigatoriamente o palco ou o cenário da ‘cover’ submetida”, refere a LG.

O grande vencedor ganhará uma coluna portátil LG XBOOM PK5, um equipamento desenvolvido em parceria com a Meridian que oferece um “som de qualidade premium, garantindo uma experiência mais rica e intensa graças ao EQ Enhanced Bass e Clear Vocal”.

O desafio decorre até esta quarta-feira, 15 de Abril. Todos os detalhes sobre a forma de participação encontra-se no regulamento na página da One Step 4 Music.