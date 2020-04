Leya Educação inicia ciclo de encontros digitais

A LeYa Educação inicia amanhã um ciclo de encontros digitais para dar resposta às dúvidas mais frequentes que professores e encarregados de educação têm revelado no âmbito da nova realidade do ensino à distância. A LeYa Educação, que inclui as chancelas Texto Editores e ASA, realiza regularmente sessões de formação presencial com os seus autores de manuais escolares. Na impossibilidade de contacto presencial, foi criado este conjunto de Encontros Digitais - em formato webinar - em live stream.

Nesta primeira fase serão abordadas as práticas educativas no ensino à distância. Os Encontros Digitais ocorrerão em streaming, sendo que os participantes poderão colocar questões em direto aos formadores ou colocá-las, por escrito, no ato da inscrição. O acesso é gratuito e a inscrição pode ser feita directamente na página da LeYa Educação (https://www.leyaeducacao.com/z_escola/i_524/ct_5/), até à hora de início de cada sessão. Após a inscrição cada participante receberá, por email, um link com a confirmação e o acesso à sessão.

No primeiro encontro, agendado para esta terça-feira, 7 abril, às 15h, serão partilhadas sugestões práticas para o ensino à distância, procurando responder à pergunta “Como comunicar e planificar?” e englobando temas como “Modelos de e-learning e plataformas de aprendizagens disponíveis”, “Planificação no ensino à distância” ou “Gestão da comunicação e interacções”.

O segundo encontro, na quarta-feira, 8 abril, à mesma hora, orientará os formandos a tirarem o máximo partido dos recursos digitais e a responder à pergunta “Como selecionar e como criar recursos digitais relevantes?”. Neste módulo incluem-se, entre outros, os temas “Como selecionar e criar recursos para ensino online”, “Como criar apresentações, questionários, vídeos interativos, podcasts entre outros recursos”.

O terceiro encontro digital, que encerra esta primeira fase, acontece na quinta-feira, 9 abril, às 15h e é dedicado ao tema “A Avaliação no Ensino à Distância”, incluindo temas como “Selecionar instrumentos de avaliação para cada contexto” ou “Como criar atividades de avaliação (questões-aula, fichas e testes com feedback imediato)”.

As primeiras três sessões serão orientadas por Carlos Pinheiro, Professor bibliotecário e coordenador interconcelhio da Rede de Bibliotecas Escolares / Área de especialização em Ciências da Comunicação. Formador de professores nas áreas das Tecnologias Educativas e das Bibliotecas Escolares, participa com regularidade em conferências nacionais e internacionais, com comunicações no âmbito das novas tecnologias e do seu impacto no ensino e na leitura. Editor do repositório «Apps para Educação» (https://appseducacao.rbe.mec.pt) e da plataforma MILD - Manual de Instruções para a Literacia Digital (https://mild.rbe.mec.pt), tem vários artigos publicados em jornais e revistas sobre tecnologias educativas, leitura e bibliotecas escolares.

A programação de novos encontros digitais será divulgada em www.leyaeducacao.com.