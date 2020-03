Jornais desportivos italianos ‘puxam’ pela recuperação da mãe de Ronaldo

A visita relâmpago de Cristiano Ronaldo à Madeira para visitar a mãe, internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, surge em destaque nos jornais nacionais, sendo um tema que tem sido seguido com particular atenção pelos diários desportivos italianos desta quarta-feira.

“Força, mãe Dolores!”. A mensagem vem de Itália. O jornal desportivo Tuttosport escreve que assim que soube do acidente vascular de Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo decidiu imediatamente voar para a Madeira para ficar perto dela no hospital: “A sua condição é estável. Obrigado a todos pelo vosso apoio”, cita a mensagem deixada pelo craque madeirense nas redes sociais.

A visita relâmpago do futebolista da Juventus também é notícia no Corriere dello Sport. “Mamã está doente, Ronaldo voa para Portugal”, sintetiza. O jornal romano escreve que a decisão surgiu após uma longa reunião com os representantes do clube transalpino, numa altura em que o futebol italiano vive, tal como todo o país, o sobressalto por causa do novo coronavírus que já infectou 2.502 pessoas (160 das quais recuperaram) e 79 mortes.

O Corriere dello Sport aborda a hipótese de o jogo da Taça de Itália, Napoles-Inter de Milão disputar-se sem público amanhã, em San Paolo. Já a outra meia-final, onde Ronaldo entra nas contas, Juventus-AC Milão, o presidente do município de Turim decidiu adiá-lo.

La Gazzetta dello Sport também puxa pela recuperação de D. Dolores: “Força mãe!”, aludindo ao acidente vascular cerebral que levou CR7 a voar para a Madeira. O matutino não passa o lado do cenário de contenção em Itália devido ao novo coronavírus. “O governo lança terapia de choque antivírus. Portas fechadas! Desportos sem audiência por um mês em todo o país”, lembrando também a decisão de adiamento do jogo Juventus-Milão.

Em Portugal, o Correio da Manhã foca o “drama e angústia: Ronaldo sofre com AVC da mãe”. O jornal lembra o susto que Dolores Aveiro apanhou em 2014 durante um programa televisivo em Espanha.

O JN escreve que Dolores Aveiro sofre AVC e já teve visita de Ronaldo.