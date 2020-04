Um totalista acertou hoje no primeiro prémio do Euromilhões, levando para casa um jackopt de 67.188.313 euros. O feliz contemplado é de fora de Portugal.

Foram ainda sorteados dois segundos prémios, no valor de 248.682,90 euros, também no estrangeiro e ainda 7 terceiros prémios, no valor de 16.606,08 euros, um dois quais em Portugal.

Conheça aqui a chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 17 de Abril.