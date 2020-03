Ninguém acertou na chave completa do sorteio de hoje do Euromilhões. O sorteio número 026/2020 do Euromilhões desta terça-feira, 31 de Março ditou os números 12 - 17 - 24 - 30 - 36 e as estrelas 1 e 9.

Assim, na sexta-feira, haverá em jogo um prémio de 37 milhões de euros.