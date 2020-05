International Cultural Club of Portugal vai doar material médico ao SNS

A instituição International Cultural Club of Portugal (ICCP) vai doar material médico, incluindo 100 ventiladores, ao SNS e investir em três linhas de produção de produtos têxteis de proteção no norte do país, anunciou hoje a instituição.

Em comunicado, a instituição adianta que o material doado ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), que chega hoje a Lisboa proveniente de Pequim, inclui 100 ventiladores, oito máquinas automáticas de extração de ácido nucleico e 20.480 ‘kits’ de extração e purificação de RNA (ácido ribonucleico).

“O equipamento médico doado pelo ICCP é uma solução inovadora no combate à pandemia, com base em tecnologia de ponta nesta área”, é referido.

Na nota, a instituição salienta que “o sistema automático de extração de ácidos nucleicos, por exemplo, pode testar 100 amostras em apenas 40 minutos, sendo nove vezes mais eficiente do que esta operação em modo manual, que normalmente dura por um período de seis horas”.

No comunicado, o ICCP adianta também que vai em investir em três linhas de produção automáticas de material têxtil de proteção, no norte de Portugal.

“Estas linhas de produção serão capazes de fabricar diariamente milhares de fatos protetores, máscaras cirúrgicas e máscaras para proteção médica de alta qualidade, tanto para adultos como crianças, em conformidade com os padrões da União Europeia”, é referido.

O ICCP, fundado por Emily Kuo Vong, é uma “instituição privada que disponibiliza um espaço de convívio, de reflexão, de fruição das letras e das artes”.

