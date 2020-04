Indústria farmacêutica em Portugal doa mais de 1,7 milhões de euros para apoiar o combate à covid-19

Nas últimas semanas, a APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica executou um conjunto de medidas para apoiar o combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. À data, os apoios da APIFARMA e das suas empresas associadas totalizam um valor de 1.754.148 euros, revela a Associação em comunicado de imprensa.

“A Indústria Farmacêutica assumiu, desde a primeira hora, a responsabilidade de responder à situação de emergência que o mundo atravessa. Por um lado, dando prioridade imediata ao investimento em Investigação & Desenvolvimento dedicado ao coronavírus SARS-CoV-2. Por outro, activando planos de contingência que permitem assegurar que os medicamentos e os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro continuam a chegar a todos os que deles necessitam. Este é um desafio que só pode ser enfrentado a uma escala global. Os resultados advirão da sinergia de esforços, da cooperação internacional e da colaboração com a indústria farmacêutica”, sustenta a APIFARMA, salientando a importância das empresas de base industrial em Portugal no sentido de “continuarem a assegurar o fabrico e o fornecimento dos medicamentos e dispositivos médicos in vitro, contributo essencial para Portugal”.

Os donativos foram repartidos pelas seguintes rúbricas: mais 665 mil euros no âmbito do Fundo de Apoio Financeiro ‘Todos Por Quem Cuida’– uma iniciativa criada em conjunto com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos para apoiar todos os profissionais que combatem a COVID-119 – para aquisição de equipamento hospitalar, equipamento de protecção individual e outro material necessário; mais de 744 mil euros para diversas entidades – Serviço Nacional de Saúde, autarquias, instituições de ensino, prestadores de serviços de saúde particulares, organizações não governamentais, associações de doentes, entre outras –, onde se inclui o donativo da APIFARMA no valor de 40 mil euros à Associação para o Desenvolvimento do Ensino e Investigação em Microbiologia (ADEIM) da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa para aquisição de material de diagnóstico, possibilitando a realização de 3 mil análises e ensaios de diagnóstico do vírus SARS-CoV-2; 30 mil euros para a Associação Dignitude para o ‘Fundo de Emergência: abem COVID-19’; donativos em espécie de valor superior a 344 mil euros, onde se enquadram um vídeolaringoscópio, máscaras FFP2, batas de protecção, máscaras cirúrgicas, luvas, entre outros; projecto ‘Operação Luz Verde’, uma resposta articulada entre profissionais da saúde e os agentes do sector do medicamento, com o apoio da Ordem dos Farmacêuticos e da Ordem dos Médicos, para garantir a dispensa, em farmácia comunitária ou no domicílio, de medicamentos habitualmente cedidos em contexto de ambulatório hospitalar, por forma a assegurar a saúde dos portugueses.

O Fundo de Apoio criado pela APIFARMA e pelos seus associados continua aberto e a receber contributos e donativos. O inventário dos donativos é actualizado diariamente e pode ser consultado em www.apifarma.pt.