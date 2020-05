Índice de confiança económica do ISEG volta a descer em Abril

O índice de confiança do ISEG, faculdade de economia e gestão da Universidade de Lisboa, voltou a descer em abril, para 25,0, devido à pandemia de covid-19, depois de ter registado 25,6 em março, segundo informação hoje divulgada.

“Em abril de 2020, na sequência do surto da epidemia covid-19, o índice de confiança do ISEG, relativo à evolução da atividade económica portuguesa no curto prazo, assumiu o valor de 25,0”, pode ler-se pela nota divulgada hoje pelo ISEG.

De acordo com a instituição universitária, o valor “corresponde a uma descida da confiança relativamente ao mês anterior, em que o valor do índice foi de 25,6, e aprofunda a grande descida da confiança registada em março”, depois de 34,4 em fevereiro.

“Em termos homólogos a variação do índice foi de -28,4%. Manteve-se o consenso dos membros do Painel relativamente à evolução económica”, assinala ainda o ISEG.

O índice de confiança varia entre zero (confiança mínima) e 100 (confiança máxima), e “é atribuído por um painel de 16 professores do ISEG com base em informação quantitativa e qualitativa previamente recolhida e que inclui os apuramentos de um inquérito realizado mensalmente a todos os docentes do ISEG”.

Em 06 de maio, o ISEG tinha estimado uma quebra do PIB, em termos homólogos, entre 0,5% e 1,0% no primeiro trimestre, mas de acordo com a estimativa rápida divulgada hoje pelo INE, a recessão no primeiro trimestre foi de 2,4%.