Governo português lança 10 ‘webinars’ para trabalhadores e dirigentes da Administração Pública

O Governo vai lançar um programa de 10 webinars para a Administração Pública, através do Centro de Formação INA, a partir de 28 de abril e até 14 de maio, foi hoje anunciado.

“Estas videoconferências serão dedicadas a temas emergentes com interesse para os trabalhadores e os dirigentes da Administração Pública, como os desafios do teletrabalho, as parcerias sociais em contexto de pandemia, a saúde mental e o trabalho em casa, entre outros”, lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Este programa faz parte do Plano de Trabalho Colaborativo na Administração Pública, que engloba 22 projetos em áreas como liderança, teletrabalho, segurança e saúde no trabalho, saúde mental e formação à distância e procura apoiar a atividade dos serviços e dos trabalhadores em novos ambientes do trabalho, acrescenta o Governo.