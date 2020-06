A directora-geral dos Estabelecimentos Escolares, Manuela Faria, 61 anos, licenciada em Direito, foi nomeada esta sexta-feira para presidente ao Conselho Directivo do Instituto de Protecção e Assistência na Doença (ADSE), lê-se no Diário da República.

No despacho conjunto dos ministérios das Finanças e da Administração Pública (n.º 6134-B/2020), publicado em Diário da República na sexta-feira, pode ler-se que foi determinado que Maria Manuela Pinto Soares Pastor Fernandes Arraios Faria foi nomeada para o cargo de “presidente do conselho directivo do Instituto de Protecção e Assistência na Doença, I. P. (ADSE, I. P.)”.

O documento refere que os atuais mandatos de presidente e vogal da ADSE -- subsistema de saúde dos funcionários públicos -, cessaram a 16 de Março de 2020 e que os novos titulares foram nomeados para o “mandato 2020-2023”.

Manuela Faria, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Ciências da Educação pela Universidade Católica de Lisboa e pós-graduada em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, deixa o cargo de directora-geral dos Estabelecimentos Escolares, função que exercia desde 1 de Julho de 2018, para passar a ser a líder do subsistema de saúde dos funcionários públicos portugueses.

Manuela Faria foi subdirectora-geral dos Estabelecimentos Escolares desde 2014 e directora dos Serviços de Assuntos Jurídicos e Contencioso da Direcção-Geral da Administração Escolar entre 2011 e Outubro de 2014.

Para o cargo de vogal do conselho directivo da ADSE foi nomeada Maria Eugénia Melo de Almeida Pires, 69 anos, licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade de Lisboa, cargo que já exercia desde Julho de 2018 até à presente data.