Governo aprova criação de linha de crédito para pesca

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que cria uma linha de crédito, com juros bonificados, destinada aos operadores do sector da pesca, perante o impacto da pandemia covid-19.

“Atentas as dificuldades enfrentadas pelo sector das pescas, aquicultura e transformação, agravadas pela actual situação que o país enfrenta, o Governo adopta as medidas apropriadas e proporcionais para ajudar a ultrapassar as dificuldades sentidas”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Entre estas está a criação de uma linha de crédito, cujo montante não é revelado no documento, com juros bonificados, que tem como objectivo a superação das dificuldades de tesouraria “decorrentes das adaptações dos operadores à sua actividade”.

O executivo pretende assim disponibilizar às empresas do sector, organizações de produtores e à indústria de transformação meios para a manutenção da actividade “permitindo-lhes a liquidação ou renegociação de dívidas, junto dos fornecedores de factores de produção, de instituições de crédito ou demais entidades”.