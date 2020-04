A Altice Portugal e a Huawei Portugal voltam a unir esforços com a Guarda Nacional Republicana (GNR) para combater o isolamento social no nosso país, no âmbito ‘65 Longe+Perto’.

Assim, as duas empresas vão dotar a GNR com tablets e serviço de dados gratuito, oferecendo os recursos necessários para que os militares da GNR possam colocar milhares de idosos, nomeadamente os que vivem sozinhos ou isolados, em contacto com as suas famílias por videochamada.

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, considera que “é de valorizar esta iniciativa da Guarda Nacional Republicana e todo o trabalho de proximidade que desenvolvem junto da sociedade, bem como será certamente reconfortante sentir a alegria e os sorrisos desta população idosa por ser visitada e ter a oportunidade de contactar os seus familiares. Esse é também um conceito intrínseco na essência da Altice Portugal e temos por isso todo o gosto em palmilhar este mesmo caminho da proximidade junto de quem a pratica ao lado dos portugueses, colocando uma vez mais a tecnologia ao serviço das pessoas e do País”.

Por sua vez, o CEO da Huawei Portugal, Tony Li, considera que “neste momento de isolamento social, especialmente delicado para as populações mais idosas que se encontram afastadas das suas famílias, promover e facilitar os contactos entre todos ganha especial importância”, pelo que, acrescenta o responsável, “a Huawei Portugal, enquanto empresa portuguesa, envidará todos os esforços para dar resposta a estas necessidades tão prementes”.

O Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Botelho Miguel, afirma que “esta parceria torna ainda maior a dimensão social do serviço que a Guarda vem prestando junto dos milhares de idosos sinalizados pela Guarda como vivendo sozinhos, isolados ou sozinhos e isolados”.

Os militares da Guarda Nacional Republicana desempenham um papel fundamental para estas populações, dado serem muitas vezes o único contacto social que estes idosos mantêm de forma regular. Esta parceria vai, assim, permitir à GNR aprofundar o apoio social amplamente reconhecido pela população portuguesa, em particular junto das franjas mais vulnerabilizadas pelo isolamento social imposto pela pandemia de covid-19.