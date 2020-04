FNAC disponibiliza plataforma Marketplace para negócios online

Mesmo quando tudo parece querer abrandar, os negócios não podem parar. Ciente desta realidade e da necessidade de darmos a volta e de nos reinventar, a FNAC está a apoiar as empresas nacionais com “condições especiais” para que possam continuar a desenvolver os seus negócios através da plataforma de Marketplace FNAC.

Com o fco nas pequenas e médias empresas que têm tido dificuldades em manter os seus negócios activos, a FNAC quer ajudá-las a ultrapassar esta situação, através da capitalização de todo o seu ‘know-how’ a favor das empresas, incentivando-as a recorrer ao comércio online.

Através do Marketplace FNAC, as empresas portuguesas não só vão encontrar um palco para fazer girar os seus negócios como vão poder usufruir de todas as vantagens associadas a esta plataforma única em Portugal, beneficiando ainda de dois meses grátis de fee.

Com mais de 6 anos de experiência, o “Marketplace FNAC é uma referência em Portugal e mantém-se em permanente actualização e evolução, auxiliada por uma equipa experiente”, refere Paula Alves, directora de ecommerce da FNAC Portugal, salientando que a plataforma tem quase 60 milhões de visitas anuais, disponibiliza mais de 6 milhões de produtos e é a maior loja de eletrodomésticos do país, distinguindo-se ainda pelo seu nível de serviço avaliado em mais de 4,5 em 5 e por oferecer garantia de pagamentos seguros.

“Para além das consequências a nível da saúde pública, o Covid-19 está a ter consequências importantes a nível económico, impactando pequenos comerciantes que se viram na impossibilidade de continuar a vender os seus produtos pela ausência de canais digitais de venda. Na medida do possível, a FNAC, através da sua plataforma Marketplace, quer ajudar estas pessoas a encontrar uma forma de continuar a chegar aos seus clientes, através de canais digitais, nomeadamente através da www.fnac.pt”, refere Paula Alves. A directora de comércio online diz que neste momento de confinamento social, as pessoas estão a olhar para os sites de ecommerce como “a forma mais segura de garantir as suas compras”, sendo esta uma oportunidade para os pequenos comerciantes portugueses marcarem também a sua presença.