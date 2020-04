Fitch baixa perspectiva do ‘rating’ de Portugal de ‘positiva’ para ‘estável’

A agência de notação financeira norte-americana Fitch baixou hoje a perspectiva do ‘rating’ de Portugal de ‘positiva’ para ‘estável’, devido aos efeitos da pandemia de covid-19 na economia nacional, mas manteve a classificação em ‘BBB’.

“A revisão da perspectiva reflete o impacto significativo da pandemia global de covid-19 na economia portuguesa e a posição orçamental do Soberano [Estado]. É provável que o choque interrompa tendências anteriores de melhoria do crescimento económico, rácio da dívida pública face ao PIB [Produto Interno Bruto] e a resiliência no sector bancário”, pode ler-se na nota hoje divulgada pela Fitch.

A agência refere que a “pequena e aberta economia de Portugal, com a sua alta dependência do turismo, está exposta a riscos negativos provenientes da severidade da pandemia, particularmente se o confinamento do país persistir para além do cenário base” previsto pela Fitch.

A Fitch prevê uma contracção da economia nacional de 3,9% em 2020, uma revisão em baixa de 5,6 pontos percentuais face à última pronunciação sobre o ‘rating’ nacional, e abaixo das previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a recessão portuguesa este ano, que se cifra numa queda de 8% do PIB.

Prevendo que “os serviços e as indústrias relacionados com o sector do turismo serão os mais atingidos” pelos efeitos económicos da pandemia, a agência de notação financeira espera “uma contracção profunda no segundo trimestre de 2020, antes de uma retoma gradual na actividade no segundo semestre de 2020 e em 2021”.

Relativamente ao défice, a Fitch estima-o nos 4% do PIB em 2020, abaixo das previsões do FMI (7,1%), depois de um excedente orçamental de 0,2% do PIB em 2019, e em 2021 uma recuperação para 1,7%.

Já a dívida deve aumentar dos 117,7% de 2019 para os 124,9%, de acordo com a Fitch, interrompendo “o registo recente do rácio da dívida sobre o PIB, alicerçado por excedentes orçamentais primários e redução nos custos com os juros”.

A agência prevê ainda um regresso aos saldos orçamentais primários positivos em 2021, bem como considera provável “um regresso à política orçamental prudente” depois da crise associada à pandemia.

“No entanto, as finanças públicas portuguesas permanecem vulneráveis à severidade da quebra económica. O rácio da dívida sobre o PIB é significativamente maior do que a mediana histórica de 36,2% da categoria ‘BBB’” de ‘rating’, que está dois níveis acima do grau de não investimento, conhecido como ‘lixo’, refere.

A Fitch assinala que “o risco de uma recessão mais profunda e prolongada irá aumentar as pressões de política orçamental expansionista, assim como um aumento do risco dos passivos contingentes a materializar-se no balanço do Estado”.

“A mitigar esses riscos estão custos de juros baixos, aumento das maturidades, diversificação da base de investidores e um perfil suave de amortização da dívida”, segundo a agência avaliadora dos perfis de crédito.

A Fitch assinala ainda que vê o sector bancário português mais resiliente do que entre 2011 e 2014, mas “os riscos aumentaram” para o ambiente de operação da banca, assinalando que “uma crise maior do que o esperado ameaçaria a viabilidade do sector”.