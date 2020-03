Ferido grave em explosão com máquina de soldar em Sever do Vouga

Um homem sofreu hoje queimaduras com gravidade quando se encontrava a trabalhar com uma máquina de soldar numa oficina de automóveis, em Sever do Vouga, distrito de Aveiro, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

Segundo a mesma fonte, o alerta para os bombeiros foi dado cerca das 11:45.

“Estavam a reparar um veículo e ao soldar houve uma acumulação de gases” que terá causado uma explosão, o que “provocou queimaduras num funcionário”, disse à Lusa a mesma fonte.

Ao local acorreram meios dos Bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.