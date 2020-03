Estacionamento gratuito para médicos e enfermeiros em vários hospitais do país

A empresa de estacionamento Empark vai garantir lugares de estacionamento gratuito para médicos e enfermeiros em vários pontos do país, além de oferecer a todos os assinantes nocturnos a extensão do serviço para 24 horas, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a operadora ibérica avança que, em Lisboa, enquanto “gestora dos parques de estacionamento dos hospitais CUF Descobertas e de São José, através do parque Mártires da Pátria”, assegurará “o acesso gratuito ao estacionamento a mais de três centenas de profissionais de saúde que estão a ajudar a debelar esta crise humanitária”, provocada pelo novo coronavírus.

No norte, a Empark garante o acesso gratuito do parque do Hospital CUF Porto e vai facilitar o estacionamento das viaturas da “equipa médica de dez elementos deslocados para aquela cidade e que se encontram hospedados em alojamento local junto ao parque Dom João I”.

Já em Faro, a empresa irá disponibilizar ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve 30 cartões livre trânsito de acesso gratuito ao pessoal hospitalar no parque de estacionamento do Cemitério Judaico de Faro, em frente ao hospital daquela região.

Em Almada, será libertada a lista de espera “de pessoal do Hospital Garcia de Orta, permitindo a utilização do parque dedicado ao público pelas equipas que até aqui não conseguiam, por limitação de espaço, estacionar nos parques dedicados”.

A extensão da avença nocturna para 24 horas, “sem qualquer custo acrescido”, mantém-se até ao fim da declaração de estado de emergência, refere ainda a Empark.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direcção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infecções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

Dos infectados, 627 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.