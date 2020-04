Esquadra 751 - ‘Pumas’ da Força Aérea assinala hoje 42 anos

4.274 pessoas já foram salvas pela Esquadra 751 - ‘Pumas’ da Força Aérea Portuguesa que assinala hoje o 42.º aniversário, sob o lema ‘Para que outros vivam’.

O mais recente salvamento aconteceu este domingo, 26 de Abril, com o resgate de um tripulante de 55 anos, que necessitava de assistência médica urgente e navegava a bordo do navio ‘Nave Galatic’, a 314 km do Porto.

São milhares de horas de voo efectuadas pelos militares desta esquadra que, com espírito de missão, sacrifício e dedicação, colocam a missão acima de tudo e arriscam a sua vida para que outros vivam.