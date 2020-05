Empresas e instituições oferecem 800 mil euros para Rede de Emergência Alimentar

O BPI | Fundação “la Caixa”, a TEAK Capital (holding da família de Carlos Moreira da Silva), a Fundação Calouste Gulbenkian, a Google, o Banco para o Desenvolvimento da América Latina e a Tabaqueira anunciaram hoje que irão responder positivamente ao apelo de Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, com um apoio de 800 mil euros para o desenvolvimento de uma Rede de Emergência Alimentar.

A campanha de angariação de donativos continua a decorrer e conta com o apoio institucional da RTP para disponibilizar alimentos básicos a milhares de famílias portuguesas afectadas pela crise da pandemia de Covid-19. A Federação Portuguesa de Futebol e a Fundação do Futebol também se associaram à divulgação desta campanha desenvolvida pela agência de publicidade Winicio.

De acordo com nota de imprensa divulgada hoje, o contributo destas entidades permitirá apoiar a Rede de Emergência Alimentar, desenvolvida pela ENTRAJUDA, com apoio nos Bancos Alimentares, a assegurar a distribuição de refeições confeccionadas ou produtos alimentares básicos para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou directamente para os domicílios das famílias mais carenciadas.

O objectivo desta acção solidária é “responder, de forma excepcional, à emergência social que resulta da crise sanitária, além de permitir evitar uma previsível ruptura de ‘stocks’ nos Bancos Alimentares, que não podem realizar em Maio a habitual campanha de recolha de alimentos em supermercados”, destaca a mesma nora, frisando que antes da crise pandémica, os Banco Alimentares, presentes em 22 pontos do país, angariavam alimentos para mais de 2.600 instituições, que por sua vez apoiavam 420 mil pessoas, ou seja, 4% da população portuguesa. Apenas no último mês, mais de 10 mil famílias já pediram apoio directo ao Banco Alimentar.

Como pode ajudar?

Qualquer entidade ou particular pode ajudar a Rede de Emergência Alimentar efectuando donativos por transferência bancária para a Conta BPI PT50 0010 0000 3642 8270 0032 2 (IBAN), por MBWay para o número 922 20 19 19 ou por chamada de valor acrescentado (€1 + IVA) para o número 761 20 19 19. Refira-se que as operadoras Meo, Nos e Vodafone abdicaram de qualquer receita desta linha de valor acrescentado, em favor da Rede de Emergência Alimentar.

Todos os apoios excepcionais de instituições, empresas e particulares sob a forma de donativos serão objecto de recibo com relevância fiscal, com a garantia de que serão utilizados exclusivamente para comprar alimentos com apoio de uma central de compras e com base num concurso. No final da acção será enviado um relatório detalhado a todos as pessoas e entidades que queiram participar, auditado por uma consultora especializada.