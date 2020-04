EasyJet antecipou venda dos voos para a Primavera de 2021

A easyJet antecipou a venda dos voos para a primavera de 2021. Normalmente colocados à venda em Setembro, estes voos de época alta dão a possibilidade de os clientes reservarem com antecedência e pouparem muito no período de duas semanas que inclui as férias escolares da Páscoa, entre 28 de Março e 18 de Abril de 2021.

Os voos já estão disponíveis em www.easyJet.com, o que significa que os clientes, cujos planos de viagem da Páscoa deste ano tenham sido impossibilitados por causa da pandemia, podem já planear a Páscoa de 2021, aproveitando um valor excecional disponível para centenas de destinos.

A easyJet tem programados mais de 47.000 voos, para acontecerem entre 28 de Março de 2021 e 18 de Abril, oferecendo mais de três milhões de lugares para os passageiros embarcarem nas férias da Páscoa.

Os clientes também podem também alterar as reservas existentes para a próxima primavera, caso precisem, com a garantia de que uma taxa de alteração não será aplicada.

A easyJet tem planeado colocar, muito em breve, à venda os voos para o verão de 2021, dando aos clientes ainda mais opções e flexibilidade. Mais informações serão divulgadas oportunamente. Nessa altura, clientes vão puder programar as suas futuras férias, reservando voos até Outubro de 2021.

Além disso, até sexta-feira – 24 de Abril – as reservas incluem as bagagens e o equipamento desportivos por um valor de apenas 1 euro. Inclui todas as malas, bicicletas, esquis, pranchas de surf, tacos de golfe, material de campismo e mochilas.

Robert Carey, director comercial da easyJet, disse:

“Sabemos que os planos das férias de Páscoa de muitas pessoas foram interrompidos este ano e, por isso, decidimos colocar os nossos voos para a primavera de 2021 à venda mais cedo, para que os nossos clientes possam reservar uma nova pausa ou, se estiverem a reorganizar os seus planos de viagem, têm ainda mais datas e destinos para escolher. Ao fazer a reserva antecipada, os clientes não conseguirão apenas o melhor preço em centenas de destinos da nossa rede, mas também poderão reservar toda a bagagem por apenas 1 euro”.

Para ajudar ainda mais os passageiros, que tiveram seus planos de viagem afectados, a easyJet prescindiu da taxa de alteração associada à mudança de voos. Todos os clientes podem agora reorganizar as datas dos próximos voos para qualquer momento até à primavera de 2021. A isenção da taxa de alteração aplica-se a reservas existentes e a novas. Os clientes podem fazer alterações nas suas reservas on-line na secção Gerir Reservas em www.easyJet.com.