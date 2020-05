Assinala-se amanhã, 12 de Maio, o Dia Mundial da Fibromialgia, uma síndrome caracterizada por dor crónica e generalizada que os doentes localizam, sobretudo, no aparelho locomotor, e que está tipicamente relacionada com uma grande variedade de sintomas, entre os quais a fadiga persistente, o sono não reparador, a rigidez generalizada e os sintomas ansioso-depressivos.

A fibromialgia é uma das principais condições causadoras de dor, e a alteração do sono afecta mais de 90% destes doentes que apresentam uma duração reduzida da etapa do sono, determina a qualidade do mesmo e garante a recuperação do organismo. Por isso, a abordagem terapêutica de ambos (fibromialgia e sono) deve ser comum.

Ana Pedro, Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED), afirma que a fibromialgia, caracterizada pela dor crónica que provoca, “afecta a qualidade de vida do doente e das famílias, não apenas devido à dificuldade e incapacidade física, funcional e motora, mas também ao ter um grande impacto a nível pessoal e emocional, sendo fundamental que os doentes procurem formas de atenuar os sintomas”.

Para dormir melhor, a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED), recomenda a adopção de medidas simples de “higiene de sono”: dormir num ambiente adequado, manter uma rotina de horários, evitar o consumo de cafeína e álcool, praticar técnicas de relaxamento e usar colchões e almofadas de densidade adequada.

Também a alimentação é um grande aliado no tratamento da fibromialgia. A variedade e equilíbrio alimentar são fundamentais, sendo importante a ingestão de alimentos ricos em ácido ascórbico (vitamina C) e potássio, como frutas cítricas, manga, papaia, kiwi, morango, brócolos, banana, farelo de aveia, nozes.

São igualmente importantes os alimentos ricos em cálcio e em magnésio, pois melhoram a contracção muscular e a transmissão dos impulsos nervosos, como couves, agrião, lacticínios, feijão, lentilhas, espinafres, etc. A par disto, as fontes de triptofano aumentam a produção de serotonina, um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. São exemplos destas fontes as carnes magras, peixe, iogurte desnatado, leguminosas, damasco e açaí.

O exercício físico regular, de acordo com as capacidades do doente, é primordial no controlo da dor, pelas endorfinas que liberta e sensação de bem-estar a que se associa. O exercício é uma das principais estratégias não farmacológicas no controlo da dor associada à fibromialgia.

A fibromialgia é mais comum em mulheres, com idades geralmente entre os 35 e os 50 anos, e representa grande impacto no bem-estar, na qualidade de vida e no seu desempenho profissional. A fibromialgia não tem cura, mas o acompanhamento dos doentes por um médico especialista é essencial, já que permite o controlo da doença e possibilita uma melhoria significativa dos sintomas através de uma terapêutica adequada.