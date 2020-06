Derrota imposta pelo Marítimo ao Benfica no Funchal fez capas nacionais

O mau resultado do Benfica no Funchal está em destaque na imprensa nacional, mesmo na generalista, com o Correio da Manhã a chamar a atenção para a derrota de 0-2 frente ao Marítimo no ‘caldeirão’. “Lage afunda na Madeira”, escreve o matutino, que ao lado tem ‘Dragão lançado para o título’, com o Futebol Clube do Porto a vencer o Paços de Ferreira ontem por 0-1. A manchete desta terça-feira é para a economia/turismo. “Quarentena inglesa tira 3,3 mil milhões de euros.” O impacto será “brutal” se Portugal ficar de fora dos corredores aéreos. Nesta edição encontra ainda a notícia de um aborto no Porto que revelou padrasto violador de menor desde os dez anos; e a filha de Angelina Jolie e de Brad Pitt que muda de sexo aos 14 anos.

No JN, a notícia principal é de que a Função Pública só aceita teletrabalho com mais dinheiro. Os sindicatos querem aumentos salariais ou progressão na carreira. As negociações começaram hoje e o objectivo é chegar a 25% dos funcionários. O futebol está entre o “Inferno Vermelho” e o “Céu azul”. Bruno Lage demite-se e Vieira assume responsabilidade e admite sair, escreve o jornal sobre a reacção do treinador e presidente do Benfica ao resultado na Madeira. Com chamada igualmente à primeira página, a DGS culpa funcionários por casos de infecção nos lares. No ensino superior há mais cursos a fechar do que a abrir.

No Público, as gordas revelam uma queda de 33% nas verbas transferidas de Portugal para offshores no ano passado. Em 2019 foram transferidos 6 mil milhões de euros. Além dos resultados do futebol, chamada também para empresas que estão a impor férias com corte salarial a funcionários em lay-off. Na imagem principal “Metro de Lisboa garante lotação de dois terços. Mas passageiros não se sentem seguros”.

Rota de imigração a partir de Marrocos é “especialmente preocupante”, cita o Diário de Notícias as Secretas. Aumento dos fluxos migratórios pode ter reflexos directos no país. A imagem do dia remete para a política internacional. “Netanyahu avalia prós e contras de anexar 30% da Cisjordânia”. O cabeçalho está por conta da derrota do Benfica.

O i tem António Costa no topo de página. ”Magistrados incomodados com ‘bitaites’ de Costa sobre Tancos”. Donald Trump e André Ventura aproximam-se. O primeiro convidou o segundo para participar na convenção do Partido Republicano na Flórida. Na nobre ainda o destaque para o partido Iniciativa Liberal, que está contra a injecção de dinheiro na TAP. O turismo britânico em risco tem direito a pequena chamada.

O Negócios revela que pais com filhos até três anos podem ficar em teletrabalho. Com o fim das aulas, trabalho em casa só se mantém para quem tem crianças pequenas. O Governo quer mudar a legislação para proteger funcionários públicos com dependentes a cargo, acrescenta o jornal. A segunda notícia maior está relacionada com a nomeação de Mário Centeno: “Tentativas de alterar nomeação do governador falham desde 2015”. Em primeira ainda “Israelita investe 180 milhões em hotéis e casas em Gaia”, e a informação d que empresas em offshore serão impedidas de receber apoios relativos ao impacto da pandemia covid-19.

Nos desportivos A Bola escreve “Acabou”. A demissão foi apresentada e aceite no final do jogo na Madeira, em que o Benfica disse adeus ao título. O Record opta por “Lage sai”; “Vieira ameaça” e “Paiva provável”. Sobre o FC Porto, adianta que o clube encomendou já as faixas. O Jogo escreveu “Via azul”, a que acrescentou “Dragões mataram borrego com seis anos na mata real e já estão seis pontos acima do Benfica”. Sobre o encontro no Funchal, resume O Jogo “Bruno Lage não resistiu a Nanú”. “Defesa madeirense partiu a espinha às águias em dois lances fulminantes”.