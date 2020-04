CTT e Perfumes & Companhia unem-se para entregar produtos em casa

Os CTT e a Perfumes & Companhia reforçaram a sua parceria que visa a entrega de produtos desta empresa a todo o país, através do lançamento de um novo canal de vendas à distância disponível por telefone, com um serviço especializado e com um pagamento seguro.

A Perfumes & Companhia reinventou o seu negócio com um serviço de vendas à distância por telefone, para apoiar os clientes, estreitar relações e continuar a fazer um atendimento personalizado, mesmo à distância.

O serviço está disponível através do número de telefone gratuito 800100015, de segunda-feira a sábado, entre as 10h e as 19 horas. Através deste número, os clientes podem receber um atendimento personalizado dos conselheiros de beleza da Perfumes & Companhia, sem custos, quer nos conselhos, quer depois na entrega dos produtos, sendo o pagamento feito pelo netbacking através de referência Multibanco.

Charles Arié, CEO da Perfumes & Companhia, diz que “foi imperativo” a adaptação a esta nova realidade. “Agora mais que nunca, tínhamos de encontrar uma forma de continuar presentes e acessíveis para todos os nossos clientes, mesmo aqueles que não são digitalizados ou que valorizam muito o contacto pessoal” , refere o CEO, salientando que a parceria com os CTT para a entrega das encomendas dos clientes é uma mais-valia. “Somos ambas empresas Portuguesas que num momento extraordinário se unem para continuar a servir os portugueses. É também um parceiro que tem demonstrado segurança e sempre nos habitou a excelentes níveis de serviço” afirmou Charles Arié.

João Sousa, administrador executivo dos CTT, reforça a importância desta parceria com a Perfumes & Companhia que permite aos CTT “fortalecer a sua acção no sentido de proporcionarem às pessoas a possibilidade de ficarem em casa podendo satisfazer as suas necessidades e permitindo que a logística e distribuição das empresas se mantenham activas, fazendo com que a economia continue a funcionar”.

Acredita que os CTT são “um parceiro de negócio de confiança, que liga pessoas e empresas, e com quem os seus clientes podem contar para os apoiar a aumentar a eficácia e eficiência das suas actividades em alinhamento com os nossos valores de proximidade e a nossa capacidade de inovação”.

Os CTT e a Perfumes & Companhia apelam ao seguimento rigoroso das recomendações da Direção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores destas entidades.