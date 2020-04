Um dos destaques nas capas dos jornais nacionais desta quarta-feira, 1 de Abril, está no jornal Público, que revela que a Comissão de Protecção de Menores acabou com as visitas de rotina a crianças devido às medidas de isolamento social causadas pela pandemia de Covid-19. Nesta altura, os atendimentos e visitas cumprem os mínimos. Especialistas alertam para agravamento dos riscos, refere o Público.

Também relativamente a esta questão dos menores, o Correio da Manhã faz manchete com o caso de um lar que devolve crianças em risco. “Instituição envia para famílias menores maltratados em casa”, alerta o matutino.

Já o Jornal de Notícias realça que a pandemia gerou uma multiplicação de esquemas fraudulentos e as autoridades estão em alerta com o aumento das burlas e ataques informáticos.

“DGS estuda alargar uso de máscara a mais grupos de população e actividades” é o destaque de hoje do Diário de Notícias do continente. “Cientista chinês avisa: o maior erro do Ocidente é não aceitar o uso universal de máscaras. E, no mesmo dia, a OMS reitera a sua posição: não há evidência científica da eficácia. Áustria, Eslováquia e Eslovénia introduzem a medida. Em Portugal, a DGS está a avaliar”, avança o DN.

Nos desportivos, A Bola diz que a “Meta está traçada: Acabar a época até 30 de Junho”. Pedro Proença acredita que a “Liga está preparada para o regresso do futebol”.

Por seu turno O Jogo destaca a opinião de Diogo Queirós. O jogador, cedido ao Mouscron, “continua atento à realidade portuguesa” e considera que o “FC Porto seria justo campeão”.

Já o Record diz que as Águias continuam “na luta”, mas desta feita contra o coronavírus.