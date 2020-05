“Centeno e Marcelo: uma ruptura consumada”, é a manchete do Diário de Notícias sobre um dos temas que continua a marcar a actualidade, nesta sexta-feira, dia 15 de Maio.

“Esta quinta-feira tornou-se claro que Centeno deixou de merecer a confiança do Presidente da República - que ainda há dois meses lhe tinha pedido para não deixar o Governo”, escreve o DN, explicando que houve “iritação em Belém com fuga de informação a dizer que Marcelo pediu desculpas a Centeno”. O Ministro já só está no Governo até Junho, sublinha o matutino.

Ainda no DN, “Centeno só faz novas previsões [económicas e orçamentais para 2020 no âmbito do Programa de Estabilidade] depois de Bruxelas mostrar Plano de Recuperação”. Sobre a covid-19, o matutino diz que os números do desconfinamento “são bons, mas 1.ª fase só trouxe mais 2% de portugueses para a rua”.

O Público faz manchete com “Câmaras fecham hospitais de campanha por falta de doentes”, mas puxa também para capa que “Marcelo não gostou do conta-ataque de Centeno e reafirmou divergências).

Já o Jornal de Notícias destaca “Mais de 240 concelhos sem casamentos em Abril”.

O Correio da Manhã dá seguimento ao homicídio da menina de nove anos em Atouguia da Baleia, Peniche: “Testemunha-chave em estado de choque: Menor de doze anos assistiu à agonia de Valentina”, titula.

Na imprensa desportiva, o Benfica e o FC Porto surgem como principais temas. O Record titula “Benfica: Vinicius na boca do lobo: Wolves tem 60 milhões para dar pelo brasileiro se Jiménez sair”, enquanto O Jogo ‘puxa’ por “Nakajima: ‘Faltam os golos’, japonês conta a escolha do FC Porto, a evolução e deixa promessas”.

Por fim, A Bola escreve “Benfica não quer jogar no Dragão: Recusa hipótese de o encontro com o Rio Ave ser em casa do rival”.