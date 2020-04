Covid-19 ceifa mais 34 vidas e infecta mais 444 pessoas em Portugal

Portugal tem 854 mortos e 22.797 infectados, segundo o Relatório da Direcção-Geral da Saúde sobre a situação epidemiológica no país desta sexta-feira, com informação relativa até à meia-noite de ontem. São mais 34 óbitos e mais 444 casos, que representam subidas de 4,1% e 2% em ralação ao boletim de ontem. Há 1.068 doentes internados, destes 188 em cuidados intensivos, uma diminuição de 27 e 16 doentes, respectivamente. A DGS dá conta ainda de que há 1.228 casos que foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

De destacar o aumento do número de mortos em Lisboa e Vale do Tejo, morreram 14 pessoas em relação ao dia anterior, um aumento de 9,6%, são agora 160 no total. Mas foi uma vez mais o Norte a ficar com a maior fatia. 16 pessoas perderam ontem a vida devido à covid-19, são actualmente 491 os óbitos registados nesta zona do país. O centro tem 183, depois do registo de 4 vítimas mortais. O Alentejo mantém um morto, o Algarve os onze, os Açores os oito e a Madeira continua com zero vidas perdidas para esta pandemia.

Nos casos, há a registar uma ligeira subida em relação ao boletim anterior (+73 casos). As regiões autónomas não sofreram alterações, seguem com 109 e 85 positivos, no primeiro caso os Açores, no segundo a Madeira. O Alentejo e o Algarve identificaram mais dois doentes, têm 183 e 320, respectivamente. A maior subida foi no Norte, com 325 novos registos, são agora 13.707 os infectados. Logo atrás está lisboa, com 83 novos casos detectados entre os dois boletins de ontem e de hoje, soma agora 5.277. O Centro do país é a terceira região mais afectada em número de casos, tem 3.116, depois da confirmação de mais 32 doentes.

Entretanto a DGS revelou que há 1.228 doentes recuperados, são mais do que os internados, que continuam a descer desde o dia 16 de Abril. São hoje 1.068, menos 27 do que ontem, uma descida de 2,5%. Nos cuidados intensivos há também boas notícias, com a redução dos doentes críticos desde o dia 18 deste mês, hoje a atingir 188. Para ter um valor tão baixo é preciso recuar ao dia 31 de Março.

Diz ainda o boletim diário da autoridade nacional de saúde desta sexta-feira que 4.377 pessoas aguardam resultados laboratoriais.