Coronavírus mantém primeiras páginas unidas

“Privados discriminados na baixa do vírus da China”, noticia o Correio da Manhã na manchete desta terça-feira, referindo que o Estado paga 100% do ordenado aos funcionários públicos que fiquem de baixa, enquanto os privados recebem 55% do salário. O empate do Benfica e a vitória do FC Porto também foram chamados à primeira.

O JN diz o contrário do Correio da Manhã e afirma que a quarentena dá subsídio sem corte no público e no privado. No título está “Portugal reforça medidas”. Igreja quer comunhão na mão e suspende saudação de paz na missa, diz a capa, onde estão outras medidas. Referência também aos dois primeiros casos confirmados.

No Público, três juízes na mira disciplinar do Conselho Superior de Magistratura. “Órgão que tutela juízes reúne-se hoje para avaliar caso dos sorteios viciados.”. Orlando Nascimento demitiu-se de presidente do Tribunal da Relação. Festivais e grandes feiras sujeitos a “avaliação de risco”, mas sem cancelamentos, escreve o jornal sobre o novo coronavírus. As chamadas para a linha Saúde 24 disparam. Ainda nesta edição, só um em cinco alunos carenciados só um não chumba até ao 9.º ano. “Dados divulgados pelo Ministério da Educação dão conta da ligação profunda do desempenho escolar ao contexto económico”. O caso da criança refugiada que morreu ontem quando tentava entrar na Grécia vinda da Turquia também está na capa.

O Diário de Notícias revela que há países que conseguiram conter o vírus, há 15 dias que não são registados novos casos. São o Nepal, Sri Lanka, Rússia e Bélgica. Portugal tem dois casos. Na imagem de hoje, a crise na Guiné-Bissau. O futebol e a crise dos refugiados na Turquia também está na principal.

O i dá conta que o Governo coloca em marcha o plano de contingência por causa do vírus. Aqui o Governo garante que os funcionários privados terão os mesmos direitos dos públicos. Em maior também Correia de Campos e o chumbo à recandidatura à presidência do Conselho Económico e Social. A ‘Super Terça-feira’ nos Estados Unidos também merece chamada.

No Negócios, a informação de que a quarentena será equiparada a baixa médica. O coronavírus pode cortar o crescimento mundial para metade. A manchete é que os grandes contribuintes na mira do fisco disparam 34%. Os 400 milhões que vão a concurso na ferrovia e as eleições nos Estados Unidos motivam chamadas na capa.

Nos desportivos, a liderança do FC Porto no campeonato, depois do empate do Benfica. “Nasce um novo líder”, escreve A Bola. “Liga Vira”, escreve o Record. O Jogo preferiu “Virou”. O FC Porto venceu o Santa Clara nos Açores e o Benfica empatou em casa com o Moreirense.