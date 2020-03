Confirmados mais dois casos. São 8 os infectados com Covid-19 em Portugal

Há mais dois doentes infectado pelo novo coronavírus em Portugal, elevando para oito o número de casos positivos registados no país, confirmou a directora-geral da Saúde à rádio TSF.

São dois homens e estão internados no Hospital de São João, no Porto.

Estes novos casos de infecção somam-se aos confirmados nos últimos dias: três no Porto, um em Coimbra e dois em Lisboa.

Esta quarta-feira foram confirmados os casos de uma mulher em Lisboa e de um homem de 44 anos que regressou de Itália, testado no Hospital de São João, no Porto. Os restantes infectados são três homens de 60, 37 e 33 anos.

Segundo o último boletim informativo da Direcção-geral da Saúde (DGS) há ainda 117 casos suspeitos e 81 contactos estão sob vigilância pelas autoridades de saúde.

Adriano Maranhão, o português infectado no navio de cruzeiros atracado no porto japonês de Yokohama, recebeu alta hospitalar no passado domingo.

Recorde-se que a DGS recomenda que os doentes que manifestem sintomas compatíveis com os de contágio pelo novo coronavírus - febre, tosse e dificuldade respiratória - são aconselhados a contactar a Saúde 24 (808 24 24 24), em vez de se dirigirem às unidades de saúde.