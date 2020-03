Conferência ‘Urban Future Global’ marcada para Abril em Lisboa foi cancelada

A conferência ‘Urban Future Global’, que deveria decorrer entre 1 e 3 de Abril e fazia parte da programação da Lisboa Capital Verde Europeia 2020, foi cancelada devido ao surto de Covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado é referido que a decisão foi tomada pela organização da conferência e a Câmara Municipal de Lisboa na quinta-feira, depois de se ter concluído que “à luz da epidemia mundial do Covid-19” não se poderia realizar uma iniciativa com esta dimensão internacional “sem colocar em risco a segurança de todos”.

Na nota enviada aos participantes é referido que a organização não poderia garantir “a saúde e segurança” de participantes, oradores, expositores e colaboradores da “Urban Future Global”.

“Ainda que não haja um número elevado de casos em Lisboa e embora pudéssemos implementar as mais variadas medidas preventivas antes e durante o evento, a conclusão a que chegámos é de que não podemos realizar um evento com esta dimensão internacional - com CityChangers vindos de 56 países diferentes -- sem colocar em risco a segurança de todos”, lê-se na nota enviada aos participantes.

Além disso, é acrescentado, “vários parceiros e oradores tiveram que cancelar a sua presença devido a restrições de viagens impostas pelas suas organizações”.

Como alternativa à realização da conferência irão ser desenvolvidas “sessões digitais com os oradores”.