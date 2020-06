Começa hoje o ‘Mercado do Livro CTT’ com descontos em todos os livros

Os CTT lançam hoje, 22 de Junho, o ‘Mercado do Livro CTT’, uma iniciativa que pretende contribuir para o incentivo da leitura através de descontos em todos os livros, até ao dia 7 de Julho.

No Mercado do Livro CTT, todos os livros terão descontos de 20% e alguns poderão chegar aos 50%, podendo ser adquiridos em todas as Lojas próprias dos CTT, bem como no site, em ctt.pt

A par deste lançamento, os CTT desenvolveram uma campanha digital, que está também acessível no ponto de venda, denominada ‘Livros a preço de feira’, como forma de alertar para os preços baixos.

A oferta de livros é variada e abrange diversas temáticas que vão desde a Gastronomia, à Infantil/juvenil, ao Apoio Escolar, ao Romance e à Autoajuda e Desenvolvimento Pessoal, focando-se também em novos lançamentos e novidades.

Os CTT possuem igualmente uma vasta oferta de livros Filatélicos que se diferenciam pelas edições numeradas e limitadas, com elevada qualidade e prestígio, com temas apelativos e que contêm peças filatélicas associadas à respectiva temática. Nesta área, os descontos têm excepção nas edições posteriores a 2017, no ‘Portugal em Selos’ e no ’O Meu Álbum de Selos”.

Para além do material de ponto de venda nas lojas e destaque no site e redes sociais CTT, a campanha incluirá ainda media digital da responsabilidade da Havas e da agência de meios, Mediacom.

Os CTT reforçam assim a sua elevada capilaridade e conveniência e reforçam também o seu posicionamento enquanto uma das maiores redes de retalho do país.