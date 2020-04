Em destaque na imprensa nacional desta quinta-feira, dia 16 de Abril, uma denúncia do Jornal de Notícias: “Câmaras compram milhares de testes sem eficácia na detecção da covid-19”. Segundo especialistas ouvidos pelo JN, “há autarquias a adquirir testes serológicos, que apenas avaliam a quantidade de anticorpos existentes” e que “não detectam a presença do novo coronavírus”.

O Diário de Notícias por seu turno, destaca que Portugal tem uma “taxa de letalidade de 3,3%”, abaixo da média europeia que “é de 8,6%”. “Os países que mais testam obtêm as taxas de letalidade mais baixas. Conta faz-se dividindo o número de mortes pelo total de infetados e a seguir multiplicando-se por cem”, explica o DN.

O Público destaca hoje o facto de infectados por Covid-19 estarem sem vigilância obrigatória por telemóvel, referindo ainda que, em dois dias, o isolamento em Portugal caiu de 79% e para 56%.

O Correio da Manhã faz manchete com a “inflação brutal em bens de protecção contra o vírus”, dando conta que o preço das máscaras e do álcool dispara até 1500%”.

Nos desportivos, o atraso do Sporting no pagamento do treinador Rúben Amorim ao Sporting de Braga é o tema ‘quente’ das edições desta quinta-feira.

Percorra a fotogaleria e confira as capas dos principais jornais nacionais.