Buscas no futebol e coronavírus em destaque na imprensa nacional

A megaoperação ‘Fora de Jogo’ abalou, ontem, o mundo do futebol e faz manchetes nesta quinta-feira, 5 de Março.

“Justiça e fisco apertam negócios de milhões: Razia no futebol: 47 arguidos e 72 contratos de jogadores investigados”, diz o Correio da Manhã.

A respeito do tema, o Público faz uma chamada de capa com o facto de “negócios de sete clubes e de Jorge Mendes sob suspeita do MP”.

Já o Jornal de Notícias diz que “fisco investiga negócio de 200 milhões [de euros] no futebol”.

Numa outra nota, o JN avança que “Abandona animais vai dar prisão”.

Em relação ao Covid-19, o outro tema que continua a marcar a actualidade, o Público denuncia que a “linha SNS24 não atendeu 25% das chamadas no pico da crise”.

O Diário de Notícias, por seu turno, revela que “Corrida global a testes para detectar covid-19 dificultou envio de kits para Portugal”.

Percorra a galeria para conferir as capas dos principais jornais nacionais de hoje.