Boletim da DGS revela mais 12 mortos e 195 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal tem hoje 1.436 mortos de covid-19 e 32.895 casos de infecção pelo novo coronavírus, são mais 12 óbitos e 195 positivos em relação ao dia de ontem, revela o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS), com o relatório da evolução da pandemia no país até às 24 horas de segunda-feira. Do número de infectados, 432 estão a receber cuidados hospitalares, menos 39 em relação ao relatório anterior, e dos que necessitam de cuidados médicos, 58 correm risco de vida (-6). Há 19.869 casos recuperados.

Em comparação com os dados de segunda-feira, em que se registavam 1.424 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,8%. Já os casos e infecção subiram 0,6%.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de surtos, há mais 158 casos de infecção (+1,4%).