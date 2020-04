Banco de Portugal imprimiu em 2019 recorde de 101,5 milhões de notas de 5 euros

O Banco de Portugal imprimiu 101,5 milhões de notas de cinco euros em 2019, através da sua empresa Valora, o maior volume já produzido por esta empresa, segundo o Relatório da Emissão Monetária de 2019, hoje divulgado.

De acordo com o relatório, no âmbito de um acordo feito em 2017, há uma divisão equitativa entre o impressor português (Valora) e o impressor austríaco da quota de produção atribuída aos bancos centrais de Áustria, Bélgica e Portugal, uma vez que o Banco Nacional da Bélgica decidiu não produzir notas. A isto soma-se o facto de, em 2019, a Valora também ter imprimido notas para o Banco Central da Irlanda, que também cessou as actividades de produção.

“Com este acréscimo de actividade, a Valora alcançou, em 2019, o maior volume anual de notas produzidas desde a sua fundação, em 1999”, afirmou o Banco de Portugal.

Ainda em 2019, foram levantados do Banco de Portugal 10.640 milhões de euros em notas e depositados 13.335 milhões de euros, tendo sido a nota de 20 euros tanto a mais depositada como a mais levantada, em quantidade e em valor.

Já em moedas, foram levantados 45 milhões de euros e depositados 13,5 milhões de euros.

As moedas de um euro foram as mais depositadas em quantidade e em valor, enquanto as moedas mais levantadas foram as de um e dois cêntimos, em quantidade, e as de um euro, em valor, indicou o Banco de Portugal.

O Banco de Portugal disse ainda que em 2019, no âmbito da estratégia de regularização dos excedentes acumulados da moeda de dois euros, fez um acordo de troca de moedas de dois euros com o Banco Central da Irlanda, tendo enviado 18 milhões de moedas de dois euros, tendo recebido 36 milhões de moedas de um euro.