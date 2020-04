Aulas presencias do 11.ª e 12.º anos decididas dia 30 de Abril

No debate quinzena no plenário da Assembleia da República, o primeiro-ministro, António Costa, adiantou que espera que no dia 30 de Abril possa afirmar que as aulas presenciais estão de volta. “Esperamos que a informação que virá dos especialistas no próximo dia 28 permita tomar decisões com segurança para que no dia 30 de Abril possamos dizer que aulas presenciais para os alunos do 11.º e 12.º anos regressam ainda neste ano lectivo.”

António Costa acrescentou ainda que “há um futuro que tem a ver com o próximo ano lectivo“, e quer “assegurar a universalidade de acesso a meios digitais para todos os alunos“.

“A escola já não vai voltar a ser aquilo que foi. Vai ser uma escola mais digital“, concluiu.